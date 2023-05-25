«Имеет полное право»: психиатр о депрессии Костомарова Психиатр Шуров заявил, что Костомаров имеет право на депрессию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский фигурист Роман Костомаров, которому врачи были вынуждены удалить часть ступней и кисти, имеет право на депрессию, заявил психиатр Василий Шуров. Так он прокомментировал NEWS.ru сообщения о том, что спортсмен находится в состоянии апатии.

В рамках того, что с ним произошло, он имеет полное право на депрессию. Я его по-человечески понимаю. Думаю, что он, как спортсмен, с огромной силой воли и вернется к прежней жизни, в том объеме, в котором сможет себе позволить, — заявил Шуров.

Он напомнил, что Костомаров чуть не погиб, стал инвалидом и не может полноценно заниматься спортом. По словам врача, ему нужно постепенное восстановление, возвращение в привычную среду, поддержка окружающих, принятие. Принятие, в свою очередь, приходит после ряда стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии.

Прогнозировать реактивную депрессию — неблагодарное дело, кому как повезет. Может и до полугода тянуться. Я думаю, что в этом случае есть все возможности раньше купировать. Если она через какое-то время не пройдет, то есть специальные медикаменты, которыми лечат депрессию, можно подключить, — резюмировал врач.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров рассказал, что Костомарову предстоит еще долгий путь к выздоровлению, несмотря на то что фигурист впервые с момента госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Врач выразил надежду, что спортсмен самостоятельно вышел на связь с подписчиками. В своем посте Костомаров поблагодарил всех, кто его поддерживал, добавив, что впереди ждет много трудностей, но он с ними справится.