Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в соцсетях

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после госпитализации в январе 2023 года опубликовал в своем Instagram (деятельность запрещена в России) пост со словам благодарности в адрес всех, кто поддерживал его.

Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной, — написал Костомаров.

В апреле олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что ее бывший партнер по льду Роман Костомаров позвонил ей из реанимации и поздравил с днем рождения. Она отметила, что это поздравление было для нее особенно теплым и радостным, и поблагодарила фигуриста за внимание.

30 апреля сообщалось, что фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Олимпийский чемпион пребывает в сознании и его здоровье улучшается.

Спортсмен попал в столичную больницу «Коммунарку» с воспалением легких. Заболевание развивалось стремительно, у Костомарова начался некроз конечностей. Позже его пришлось переводить на искусственную вентиляцию легких и вводить в медикаментозный сон.