Алексей Сидоров

Навка сообщила о неожиданном звонке Костомарова из реанимации Навка заявила, что Костомаров позвонил ей из реанимации и поздравил с днем рождения

15 апреля 2023 в 18:26

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка