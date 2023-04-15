Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила в Telegram, что ее бывший партнер по льду Роман Костомаров позвонил ей из реанимации и поздравил с днем рождения. Она отметила, что это поздравление было для нее особенно теплым и радостным, и поблагодарила фигуриста за внимание.
Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос, — написала Навка.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров попал в реанимацию больницы в Коммунарке с пневмонией 10 января. Позднее стало известно, что фигурист находится в тяжелом состоянии, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.
24 января необходимость в аппарате отпала, однако в результате болезни у спортсмена развился сепсис, появились проблемы с кровообращением. 7 февраля СМИ сообщили, что Костомарову ампутировали обе стопы. В марте ему провели аналогичную операцию на пальцах левой руки. Кроме того, фигурист перенес спазм сосудов головного мозга, однако врачи сумели нормализовать ситуацию.
Ранее стало известно, что Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца. С каждым днем ему становится все лучше, идет плановая подготовка к протезированию.