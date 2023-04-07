Стало известно, сколько времени Костомаров будет находиться в реанимации ТАСС: Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет находиться в реанимации еще два-три месяца, сообщил источник ТАСС. По его данным, спортсмену с каждым днем становится лучше, идет плановая подготовка к протезированию.

Он пока еще будет в реанимации минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Костомаров продолжает постепенно приходить в себя. По данным СМИ, спортсмену больше не нужна трахеостома, он стал дышать сам. При этом фигурист продолжит находиться в реанимации до тех пор, пока его ткани не восстановятся. По словам отца спортсмена, в состоянии сына наблюдается положительная динамика.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.