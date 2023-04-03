Костомарова решили оставить в реанимации ТАСС: Костомаров приходит в себя, но остается в реанимации

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает постепенно приходить в себя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, спортсмену больше не нужна трахеостома, он стал дышать сам. При этом он подчеркнул, что Костомаров продолжит находиться в реанимации до тех пор, пока его ткани не восстановятся.

Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены, — сказал собеседник агентства.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что врачи готовят Костомарова к протезированию. Отмечалось, что все операции завершены, спортсмен пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких. СМИ предполагали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.