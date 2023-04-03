Отец Костомарова рассказал о состоянии сына Отец Костомарова назвал состояние сына после операций положительным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец фигуриста Романа Костомарова оценил здоровье своего сына после операций. По словам Сергея Костомарова, в состоянии спортсмена наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Всё нормально. Как его состояние? Всё положительно, — сообщил мужчина.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров продолжает постепенно приходить в себя. По данным СМИ, спортсмену больше не нужна трахеостома, он стал дышать сам. При этом Костомаров продолжит находиться в реанимации до тех пор, пока его ткани не восстановятся.

В свою очередь RT со ссылкой на источник сообщил, что врачи готовят Костомарова к протезированию.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.