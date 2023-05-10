Костомаров обратился к россиянам. Что с ним сейчас, он выздоравливает? Последние новости о состоянии олимпийского чемпиона

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров впервые с момента своей госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Значит ли это, что угроза жизни спортсмена миновала, в каком состоянии Костомаров сейчас, какие прогнозы дают врачи — в материале NEWS.ru.

Что сказал Костомаров в видеообращении

В конце марта друзья фигуриста стали говорить о том, что Роман Костомаров начал появляться в мессенджерах, но постов в соцсетях он до сих пор не делал. Первая с момента госпитализации публикация появилась 8 мая.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой», — написал 46-летний спортсмен.

Костомаров появился в соцсетях в темно-серой толстовке худи с надписью «Без комментариев». Фолловеры отметили его похудевшее лицо, но уверенный взгляд.

Фото: Социальные сети Роман Костомаров

«Жизни больше ничего не угрожает»

Такое мнение в интервью NEWS.ru выразила иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у спортсмена тренированный организм, который оказался готов к экстремальным ситуациям. Врач добавила, что будь на месте Костомарова неспортивный человек, он бы не выжил.

«Это правда чудо. Тут врачи играют второстепенную роль. Конечно, большая часть помощи была оказана своевременно, а дальше сам организм благодаря спортивной закалке смог перенести такое серьезное заболевание. Обычно у организма резервов не хватает даже при своевременно оказанной помощи. Здесь сложились факторы — своевременно оказанная помощь и спортивный организм, он тренированный, готовый к экстремальным ситуациям», — сказала Ярцева.

Она добавила, что теперь жизни Романа ничего не угрожает, но ему может быть психологически тяжело адаптироваться к нормальной жизни заново.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Роман Костомаров

«Роман родился второй раз, нужно пережить первый год после рождения»

Несмотря на то что Роман Костомаров вышел на связь и опубликовал пост в соцсетях, ему предстоит долгий путь к полному выздоровлению. Какой именно — рассказал NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров.

«Дай бог, если Роман сам вышел на связь. Если так, то опасности тромбообразования уже не должно быть. Но процесс реабилитации может быть долгим, помимо протезирования, надо ещё подготовить организм: снять болевой синдром, сформировать ложе для протеза, наполнить это ложе мышцами и тканями, это может быть не одна операция. Также нужна профилактика вторичная, от повторного тромбообразования, и поддержка легких», — сказал врач.

По его словам, Костомаров «родился второй раз» и теперь «нужно пережить первый год после рождения».

«Мы с Костомаровым давно на связи»

Обнадеживающее заявление сделал 8 мая и друг Романа Костомарова хореограф Илья Авербух.

«Для общественности Рома сейчас вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца. Для нас это уже каждодневный бой на пути к выздоровлению. Присоединяюсь к словам Романа об огромной благодарности врачам, которые сделали определенный подвиг. Рому поддерживают все и вся. Мы пройдем эту сложную дорогу и будем вместе идти всю жизнь. Динамика сейчас положительная», — приводит слова Авербуха «Чемпионат.com».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

О том, что Костомаров записал Авербуху голосовое сообщение, сообщалось ещё 27 марта. Хореограф тогда отмечал, что Роману становится лучше с каждым днем.

Что рассказала Навка о Костомарове

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что иногда общается с Костомаровым, который был ее партнером по выступлениям на льду. Вместе они выиграли олимпийское золото Турина-2006.

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним все нормально», — сказала Навка.

15 апреля Навка рассказала о неожиданном звонке Костомарова из реанимации. По словам бывшей спортсменки, Роман поздравил ее с днем рождения лично.

Что известно о последних операциях Костомарову

30 апреля Telegram-канал Mash сообщал, что Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Также была информация, что для транспортировки в Германию Роман проходит реабилитацию, которая может занять несколько месяцев.

Однако на следующий день источник портала Sport24 опроверг данные об операции.

«Еще идут манипуляции и к протезированию нельзя приступать. Конечно, его нужно делать, и сейчас договариваются об этом. Наиболее предпочтительный вариант — сделать эту операцию в Германии, но сейчас об этом рано говорить, так как организм еще достаточно не окреп: было много осложнений, и есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно, — заявил источник.

Позже «Советский спорт» сообщил, что Костомаров будет проходить реабилитацию и делать операции по протезированию в России, а поездка в Германию даже не рассматривается.