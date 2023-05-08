Врач оценила риски дальнейшего развития болезни у Костомарова Иммунолог Ярцева заявила, что угрозы жизни Костомарову больше нет

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Роман Костомаров

Сейчас здоровью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова ничего не угрожает, заявила в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, тяжелее всего спортсмену будет в психологическом плане. Она считает, что адаптация к обычной жизни может пройти крайне тяжело.

Его жизни уже точно ничего не угрожает, но ему психологически будет тяжело адаптироваться к жизни, а так все, он в стабильном состоянии. В этом смысле все ок, — сказала Ярцева.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации в январе 2023 года опубликовал в соцсетях пост со словами благодарности в адрес всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.