«Роман родился второй раз, нужно пережить первый год»: врач о Костомарове Реабилитолог Александр Комаров рассказал о лечении, которое необходимо Роману Костомарову

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Роман Костомаров

Несмотря на то, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на связь и опубликовал пост в соцсетях, ему предстоит еще долгий путь к полному выздоровлению. Об этом рассказал NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров.

«Дай бог, если Роман сам вышел на связь. Если так, то опасности тромбооразования уже не должно быть. Но процесс реабилитации может быть долгим, помимо протезирования, надо ещё подготовить организм: снять болевой синдром, сформировать ложе для протеза, наполнить это ложе мышцами и тканями, это может быть не одна операция. Также нужна профилактика вторичная, от повторного тромбооразования и поддержка легких», — сказал врач.

По его словам, Костомаров родился второй раз и теперь нужно пережить первый год после рождения.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации в январе 2023 года опубликовал в соцсетях пост со словами благодарности в адрес всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.