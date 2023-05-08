«Это чудо»: врач объяснила, что помогло Костомарову победить болезнь Иммунолог Ярцева: спортивная закалка помогла Костомарову победить болезнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Спортивная закалка помогла фигуристу Роману Костомарову перебороть болезнь, сообщила NEWS.ru иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у спортсмена тренированный организм, который оказался готов к экстремальным ситуациям. Врач добавила, что будь на месте Костомарова обычный человек, не такой тренированный, он бы не выжил.

Это правда чудо. Тут врачи второстепенную роль играют. Конечно, много своевременно было оказано помощи, а дальше сам организм благодаря спортивной закалке смог перенести такое серьезное заболевание. Обычно у организма резервов не хватает даже при своевременно оказанной помощи. Здесь сложились факторы — своевременно оказанная помощь и спортивный организм, он тренированный, готовый к экстремальным ситуациям, — сказала она.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации в январе 2023 года опубликовал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) пост со словами благодарности в адрес всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

30 апреля сообщалось, что фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти.