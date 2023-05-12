Психолог предположила, что ждет Костомарова после реабилитации Психолог Метальникова: фигурист Костомаров сможет стать наставником после реабилитации

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Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров после прохождения реабилитации сможет стать наставником, так как у него есть учительский потенциал, считает психолог Александра Метальникова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она предположила, что спортсмен может показать пример того, как после сложного периода человек может вернуться к обычной жизни.

Скорее всего, это будет новая глава в жизни. Роман может быть отличным наставником, у него имеется такой учительский потенциал. Кроме того, его речь сразу переходит к действиям, а это дает ему возможность менять навыки людей и их привычки, — отметила психолог.

По словам Метальниковой, имя олимпийского чемпиона еще «прогремит». Она отметила, что ее не удивит, если фигурист начнет выступать в паралимпийских видах спорта или помогать людям с ограниченными возможностями в период восстановления. Психолог уверена, что у Костомарова есть потенциал, который позволит ему стать первооткрывателем чего-либо.

Ранее стало известно, что в состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика. Жена Костомарова Оксана Домнина сообщила, что на данный момент речи о выписке спортсмена не идет. Она также опровергла информацию о выезде на лечение за границу.