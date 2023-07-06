Костомарова выписали из больницы

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров сообщил в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что его выписали из больницы. На видео из медучреждения он поблагодарил врачей за спасенную жизнь, жену и брата за то, что ухаживали за ним.

Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Я этого не понимал, ничего не чувствовал, я думал, что просто покашлял дома, уехал на скорой помощи, чтобы, наверное, сделали в попу укол, и через час я вернусь домой, — сказал Костомаров.

Он также отметил, что впереди у него вся жизнь и он счастлив, что жив. Он добавил, что его спасли лучшие врачи, которые также помоги с реабилитацией.

Ранее Костомаров поделился видео, на котором он занимается в тренажерном зале после ампутации ног и кистей рук. Фигурист признался, что реабилитация дается ему нелегко, но тренировки отвлекают «от всего происходящего в жизни». Спортсмен уже уверенно ходит по лестнице и беговой дорожке, а коллеги ждут его на льду. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью NEWS.ru призналась, что Костомаров, возможно, будет первым спортсменом, который вернется к соревнованиям с такими травмами.