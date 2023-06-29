«Динамика улучшается»: врач оценил тренировки Романа Костомарова Травматолог Терновой заявил, что у Костомарова улучшается динамика восстановления

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Директор центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что у фигуриста Романа Костомарова улучшается динамика восстановления. Об этом говорят его последние тренировки, отметил кандидат медицинских наук в беседе с NEWS.ru.

Рад, что он выкарабкался, это очень тяжело пережить психологически. По последним его тренировкам видно, что Роман отлично работает, динамика восстановления улучшается, — подчеркнул Терновой.

Специалист также объяснил, почему Костомаров пока занимается без протезов на кистях рук.

Что касается того, почему ему сразу не поставили протезы и на кисти рук — не могу утверждать многого, чтобы точно ответить на этот вопрос нужно быть лечащим врачом и лично осматривать пациента. Протезы — высокотехнологичная вещь, однако все случаи различны и хирурги ведь не боги, мы просто делаем максимум из того, что возможно в той или иной ситуации, — пояснил травматолог.

Ранее фигурист Роман Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок. Их он сопроводил подписью о том, что ежедневно стремится делать что-то новое. Хочется уже бежать и прыгать, отметил спортсмен. На видеозаписи впервые видно руки спортсмена после ампутации кистей.