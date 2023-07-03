Журова допустила выступление Костомарова на параолимпийских играх

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Фигурист Роман Костомаров мог бы принять участие в параолимпийских играх, сообщила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, Костомаров находится в отличной физической форме, что позволит ему принять участие в том виде спорта, в котором он захочет.

Я как-то пыталась в интернете найти видео, как люди с протезами катаются на коньках, и, если Роман захочет снова участвовать в соревнованиях, вопрос встает о том, какой уровень катания потребуется. Допускаю, что ему захочется себя в каком-то другом виде спорта попробовать, потому что вижу, что он в хорошей спортивной форме. Люди с такими травмами и ограничениями по здоровью также могут прекрасно выступать, наши паралимпийцы хорошо себя показывают, — рассказала Журова.

Ранее Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок. Он заявил, что ежедневно стремится делать что-то новое. Он отметил, что ему хочется уже бежать и прыгать. На видеозаписи впервые видно руки спортсмена после ампутации кистей.

До этого спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но кататься на коньках ему придется учиться заново.