Врач рассказала, сколько времени потребуется Костомарову на восстановление Терапевт Лапа: Костомарову потребуется около четырех лет на восстановление

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Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову потребуется около четырех лет на восстановление и возвращение формы, считает врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. Комментируя ситуацию «360», она отметила, что любое тяжелое заболевание является показателем перегрузки организма, поэтому фигуристу сейчас противопоказаны тяжелые нагрузки.

Любое тяжелое заболевание указывает на то, что организм перегружен. Если его добивать еще большими нагрузками, состояние ухудшится и все восстановление потеряет силу, — пояснила Лапа.

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская подчеркнула, что процесс реабилитации напрямую связан с психологическим состоянием. Так, получение травмы, из-за которой невозможно заниматься привычными делами, может вызвать эмоциональные переживания. Они скажутся на всем процессе реабилитации. Врач добавила, что Костомарову следует дозировано включить в свою жизнь физические нагрузки после перенесенной болезни.

Реабилитолог Филипп Глубоков рассказал, что ампутация может лишить человека желания добавиться дальнейших успехов, это сильная психологическая травма. Он пояснил, что может возникнуть антимотивация, когда не хочется восстанавливаться. Глубоков уточнил, что двигательную активность нужно начинать как можно раньше, до установки протеза: это позволит научиться жить дальше после ампутации и позволит не допустить осложнений. При этом Костомарову лучше отложить возвращение в большой спорт, заключил реабилитолог.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил 6 июля, что его выписали из больницы после 175 суток лечения. В видео, которое опубликовал спортсмен, он благодарит врачей за спасенную жизнь, а жену и брата — за уход за ним и поддержку.