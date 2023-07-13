Два бизнес-джета вылетели из Внуково во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Совладелец Внуково: два бизнес-джета вылетели из Москвы во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В день попытки мятежа ЧВК «Вагнер» из московского аэропорта вылетело всего два частных бизнесджета, и все они совершали внутренние перелеты, рассказал РБК совладелец аэропорта и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано не заранее (плановые рейсы бронируются за несколько дней), а именно экстренно 24 июня — день в день. Оказалось, что таких рейсов было два. А знаете в чем парадокс? Они не летели за рубеж, это были внутренние рейсы, — заявил Ванцев.

Также Ванцев отметил, что в аэропорту всегда есть дежурный и ответственные заместители генеральных директоров. По его словам, сейчас наша служба безопасности работает в штатном режиме.

Ранее первый зампред комитета по контролю Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации с предложением опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов. Это, по его словам, позволит прекратить распространение фейков о разбежавшихся во время попытки мятежа представителях власти и экономики. По мнению Гусева, сообщения о покинувших страну чиновниках может распространять западная разведка и украинский ЦиПСО, чтобы разрушить доверие к власти в России. По словам депутата, это позволит и разрушить домыслы, и обличить «героев».