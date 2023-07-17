Что выиграла Россия, заморозив зерновую сделку Москва приостановила зерновую сделку после удара по Крымскому мосту

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Атака украинцев против Крымского моста избавила Россию от гамлетовских колебаний по поводу судьбы черноморской зерновой инициативы. Сделка как минимум замораживается, совместный координационный центр в Стамбуле будет распущен, Россия отзывает свои гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор. Вопрос, естественно, что дальше?

Турки пока спокойны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал предельно спокойно, заявив, что «зерновая сделка вошла в историю как важный дипломатический успех». Между тем, организуя нападение на Крымский мост в день истечения сроков этого соглашения, украинские вожди, помимо создания медийной шумихи, явно были нацелены на то, чтобы поставить Россию в крайне невыгодное положение при любом ее решении. Действительно, если бы Россия после очередного подрыва моста решила бы по-прежнему сохранять свободный фарватер для вывоза украинского зерна (а в Киеве уже требовали дать добро и на вывоз металла), то выглядела бы слабой страной, из которой можно вить веревки.

А в случае отказа продолжать сделку в Киеве могли надеяться на серьезное обострение в российско-турецких отношениях, ведь Турция была одним из главных бенефициаров черноморского зернового экспорта. Раздавались же в Турции голоса, что сухогрузы с зерном могли бы сопровождать турецкие военные корабли, а это могло бы привести к нежелательным инцидентам. Пока же в Стамбуле все спокойно, там явно надеются на плодотворную встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая даст возможность найти компромисс.

Сейчас основное зерно (32 млн тонн) с Украины уже вывезено, а виды на урожай нынешнего года весьма пессимистические. Кроме того, существуют маршруты вывоза зерна по Дунаю, через румынские черноморские порты. Проблема только в том, что из всего украинского зернового богатства, по некоторым оценкам, в реально беднейшие страны попало менее двух миллионов тонн. Так что к проблемам спасения миллионов землян от угрозы голода зерновая сделка имела крайне опосредованное отношение.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев в растерянности

Если судить по солидным украинским пабликам, в окружении Зеленского были уверены, что Россия при любых условиях пролонгирует сделку. Заморозка сделки стала шоком, а потому якобы местным пропагандистам дана установка разгонять тезис о блокаде украинского побережья как прелюдии к неизбежным потерям для Глобального Юга.

Россия жестко настаивает на выполнении давно данных ей обязательств, которые ни на йоту так и не были соблюдены. Начнется в некотором смысле война нервов из серии «кто первым сморгнет».

Как сообщали в Telegram-каналах, были нанесены удары по острову Змеиный, на котором не так давно позировал сам Зеленский. А остров этот прикрывает выходы из украинских черноморских портов. Были сообщения об ударах по Ильичевскому зерновому терминалу. Наконец, наши военные распространили информацию о найденной в акватории Черного моря украинской стационарной мине. А ведь любой сухогруз может нарваться на такую «бродячую» мину. Особенно если они начнут всплывать в еще вчера свободном фарватере.

Как Россия может действовать дальше

В среде российских аналитиков уже звучат весьма радикальные предложения уничтожить саму материальную базу пресловутой зерновой сделки. Взорвали же украинцы аммиакопровод, который Россия требовала запустить в рамках пакетного соглашения. Вот, дескать, если бы Россия просто снесла с лица земли одесско-николаевский транспортный хаб, то и разговаривать было бы просто не о чем.

Между тем многое будет решаться на поле боя. Без жестов доброй воли и политических авансов. В этом мире уважают силу, и нынешняя российская позиция в отношении черноморской зерновой инициативы прекрасно вписывается в эту линию поведения. А торг, как говорится, всегда возможен.