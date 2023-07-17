В Минобороны сообщили о безуспешных атаках ВСУ В Минобороны сообщили о безуспешных атаках ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины безуспешно пытались наступать на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. По информации ведомства, в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР за сутки было отбито 13 атак.

В течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман» в районах населенных пунктов Новоегоровка, Краматорск и Водяное, а также склад топлива для военной техники «Лимана».

Всего за сутки уничтожено до 320 украинских военнослужащих, американская артиллерийская система М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, четыре гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30» и «Д-20».

Ранее стало известно, что российские силы нанесли удар по РСЗО «Верба» на правом берегу Днепра в Херсонской области в районе населенного пункта Понятовка. Также были уничтожены четверо украинских военных.