ВС России уничтожили РСЗО «Верба» на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

РСЗО «Верба»

Российские силы нанесли удар по реактивной системе залпового огня «Верба» на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что военная техника противника располагалась в районе населенного пункта Понятовка. Также были уничтожены четыре украинских военных, добавил источник.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним в районах населенных пунктов Приднепровское и Днепровское, — сообщил представитель экстренных служб.

В результате проведенной атаки противник понес потери в живой силе, добавил он. Российским военным удалось ликвидировать девять украинских бойцов.

Ранее Минобороны сообщило об атаке на пункт управления 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в населенном пункте Дылеевка Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, также было перехвачено три реактивных снаряда HIMARS и две ракеты С-200. ВС России удалось ликвидировать 13 беспилотников и нанести поражение нескольким подразделениям ВСУ, говорится в сообщении.