ООН получила от Москвы письмо об отзыве гарантий безопасности судоходства ИМО получила письмо от России об отзыве гарантий безопасности движения судов в Черном море

Фото: Bernd Wüstneck/dpa//Global Look Pres

Международная морская организация ООН (ИМО) получила письмо от российского руководства касательно отзыва гарантий безопасности судоходства после прекращения действия продовольственного соглашения, пишет Reuters со ссылкой на текст документа. В нем утверждается, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены».

По данным Reuters, в документе также приводится заявление России о том, что «необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил сожаление в связи с прекращением зернового соглашения и отзывом гарантий безопасности судоходства, передает ТАСС. Он также признал, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из России сохранялись препятствия.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.