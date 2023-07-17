В Совфеде заявили, что не исключают новых терактов на Крымском мосту Сенатор Ковитиди не исключила новых терактов на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

России брошен вызов странами НАТО, и это противостояние способно порождать любые террористические атаки, подобные ночному удару по Крымскому мосту, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Член Совета Федерации подчеркнула, что Украина сегодня является «государством террористов».

Естественно, сегодняшнее происшествие на Крымском мосту вызывает лишь осуждение. Мы также понимаем, что угроза не только для Крымского моста, но и для южных рубежей России сохраняется, и единственным путем для обеспечения безопасности является завершение СВО и нейтрализация угрозы со стороны Украины, — заявила Ковитиди.

Сенатор при этом призвала украинцев обратить внимание на ситуацию в Одессе, где из-за аварии на Каховском водохранилище нарушена работа канализационных систем.

Из-за взорванного ими Каховского водохранилища в море плавают остатки строений, мертвые животные, которых прибивает к берегам Одессы, работа канализационных систем нарушена. Более того, «благодаря» халатности украинской власти в море находятся и мины, создавая угрозу для всего Черного моря. То есть Украина сама страдает от диверсий, которые совершает, — констатировала она.

В Киеве просто не смогли пережить радости россиян по поводу Крыма, предположила Ковитиди. По ее словам, этим летом на полуостров отправилось «множество людей», «всё развивалось и расцветало».

Ранее Ковитиди подтвердила, что конструкции моста после ЧП находятся на своих опорах, движение поездов на Крымском мосту могут восстановить к утру 18 июля. При этом по мосту ранее уже проехал поезд из Тамани.

По данным СМИ, атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП, которое впоследствии было официально квалифицировано как теракт.