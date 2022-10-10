Путин: по объектам Украины нанесен массированный удар

Фото: scrf.gov.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что утром 10 октября по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими, сообщается на сайте Кремля.

Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Оставлять без ответа их преступления просто невозможно.

Он также заверил, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По свои масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз.

Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил Путин.

О серии взрывов в Киеве и других украинских городах стало известно ранее. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в общей сложности по объектам инфраструктуры страны было выпущено 75 ракет. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетические объекты по всей стране.