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07 июля 2025 в 08:32

Перед Крымским мостом образовалась очередь почти в тысячу машин

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась до 950 автомобилей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Очередь на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась до 950 машин по состоянию на 07:00 мск, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». По состоянию на 06:00 мск в очереди было 540 автомобилей, время ожидания составляло около двух часов.

В очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в сообщении.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 5 июня сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тем не менее проезд по Крымскому мосту временно перекрыли, движение автомобилей было приостановлено. Водителей просили сохранять спокойствие во время досмотров. В пробке со стороны Керчи находились 270 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось. Но работа транспортной переправы быстро возобновилась. Время ожидания с обеих сторон составляло около часа.

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