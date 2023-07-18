Глава МИД Венгрии: условия для переговоров по Украине ухудшаются Глава МИД Венгрии призвал немедленно приступить к мирным переговорам по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мирные переговоры по украинскому конфликту должны начаться немедленно, так как условия для них ухудшаются, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он призвал все заинтересованные стороны приступить к переговорам.

Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже, — сказал министр, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

В связи с этим глава венгерского МИД призвал в кратчайшие сроки добиться прекращения огня и начать урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. По словам Сийярто, Венгрия подвергается нападкам за продвижение переговоров, однако Будапешт продолжит «и дальше придерживаться этой линии». Он выразил надежду, что международное сообщество обеспечит «больше мира, а не оружия» на Украине.

Ранее стало известно, что жители некоторых европейских стран сомневаются в правильности действий президента Украины Владимира Зеленского и финансировании поставок военной техники Киеву. Соответствующий опрос провели американский центр Pew Research Center и европейская служба Eurobarometer.