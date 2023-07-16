Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине FT: жители ряда стран ЕС сомневаются в правильности действий Зеленского и поддержки Киева

Фото: TomÃ�S Moy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители ряда стран Европы усомнились в правильности действий президента Украины Владимира Зеленского и финансировании поставок военной техники в страну. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследования американского центра Pew Research Center и европейской службы Eurobarometer.

Так, согласно данным Pew Research Center, на вопрос, уверены ли они в том, что президент Украины правильно поступает в международных делах, положительно ответили лишь 11% респондентов в Венгрии, 28% в Греции и 38% в Италии.

В свою очередь исследование Eurobarometer показало, что несмотря на общий фон европейской поддержки Украины, в ряде стран отдельные элементы этой поддержки начинают терять позиции. В частности, в Австрии, Болгарии, Кипре, Чехии, Греции, Венгрии и Словакии менее 50% опрошенных высказались в пользу финансирования и передачи вооружений Киеву. Также в этих странах большинство негативно относятся к вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия возражает против плана Еврокомиссии и отказывается выделять Украине больше денег. Он подчеркнул, что Будапешт не даст Киеву денег, пока не станет понятно, на что были потрачены перечисленные ранее €70 млрд от ЕС.

В свою очередь кандидат на выдвижение на выборы американского президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами предположил, что США следует заключить с Россией договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. При этом РФ также должна пообещать не развивать отношения с Китаем.