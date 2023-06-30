Венгрия не даст Украине больше денег, пока не скажут, на что ушли €70 млрд Орбан: Венгрия не даст Украине больше денег, пока не скажут, на что пошли прошлые €70 млрд

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия выступает против плана Еврокомиссии и отказывается выделять Украине больше денег, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не даст Киеву больше денег, пока не скажут, на что были потрачены прошлые €70 млрд от ЕС, передает Reuters.

Мы, венгры, не дадим больше денег Украине, пока не станет известно, на что были потрачены предыдущие почти €70 миллиардов, — сказал Орбан.

По данным агентства, в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе политик назвал смехотворной просьбу Еврокомиссии о том, чтобы Венгрия выделила дополнительные средства. Орбан напомнил, что Будапешт, как и Польша, так и не получили доступ к деньгам из фонда восстановления, которые были заблокированы ЕК. По его словам, страна не желает финансировать возросшие расходы на обслуживание долга ЕС.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 30 июня заявила, что страны ЕС должны увеличить свои взносы для дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, за последние 16 месяцев на финансовую помощь Киеву из европейского бюджета уже взяли €30 млрд. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это были средства из «подушки безопасности», которая теперь истощена.

Ранее по итогам первого дня саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза выступили за продолжение поддержки Украины, но при условии, что это не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны самих стран ЕС. Необходимо учитывать интересы всех государств-членов союза, говорилось в соответствующем заявлении.