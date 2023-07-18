Кулеба отказался назвать Крымский мост гражданским объектом

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами отказался называть Крымский мост гражданским объектом. Об этом он заявил перед заседанием Совета Безопасности ООН, отвечая на вопрос, является ли переправа через Керченский пролив законной целью для атак.

Что заставляет вас верить, что Керченский мост — это объект гражданской инфраструктуры? — спросил украинский министр обороны у журналиста.

По словам Кулебы, Крымский мост якобы используется для снабжения России оружием, топливом и различным оборудованием. Кроме того, он утверждает, что переправа построена якобы незаконно.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал не наносить удары по мирным жителям на фоне чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Он добавил, что гражданская инфраструктура должна быть защищена.

Несколько взрывов прогремело на переправе через Керченский пролив ночью 17 июля. После этого движение на мосту было остановлено. Повреждения получили два пролета. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате произошедшего. Их дочь получила ранения средней тяжести. Движение на мосту уже восстановлено в реверсивном режиме.