ООН напомнила о важности защиты мирных граждан после ЧП на Крымском мосту

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ООН призывает не наносить удары по мирному населению на фоне чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, заявил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что гражданская инфраструктура должна быть защищена.

Что касается нападения на мост, мы видели сообщения об инцидентах. Мы бы лишь напомнили всем сторонам, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены, — заявил Дюжаррик.

Несколько взрывов раздались на Крымском мосту ночью 17 июля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке ВСУ погибла супружеская пара. Их дочь получила травмы средней тяжести, девочка была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин призвал оказать всю необходимую помощь гражданам, пострадавшим из-за перекрытия Крымского моста. По словам главы государства, он ожидает доклада о работе пропускных, контрольных пунктов и паромной переправы после ЧП.

Путин также поручил Министерству обороны разработать ответные меры на атаку на Крымский мост. По его словам, теракт на данном объекте совершается уже второй раз. В связи с этим он потребовал предоставить конкретные предложения по усилению безопасности переправы.