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21 июля 2025 в 18:51

«Верх фашизма»: военэксперт о тактике ВСУ на Херсонском направлении

Военэксперт Баранец: в Херсонской области ВСУ охотятся за машинами скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Херсонской области Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским целям, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, украинские военные уничтожили 12 из 20 имеющихся машин скорой помощи в городе Алешки.

Идут достаточно интенсивные бои на Херсонском направлении. Как я говорил, украинская армия взяла почему-то за моду фашистские методы атак на наши населенные пункты. Например, взять хотя бы Алешки. Там 3 500 человек населения, и в распоряжении местных врачей было порядка 20 машин скорой помощи. Так что, вы думаете, делают украинцы? Они забавляются тем, что день и ночь охотятся за машинами скорой помощи. Они уничтожают их независимо от того, больные ли люди там, роженицы, раненые или контуженные. Последние дни они просто активнейшим образом выклевывают эти машины скорой помощи — из 20 минут 12 уже уничтожено, — высказался Баранец.

Военэксперт сравнил методы Украины с тактикой немецкой армии во времена Второй мировой войны. Как он отметил, ВСУ ставят в приоритет именно гражданские цели, не беспокоясь даже о стариках и беременных женщинах.

Это к вопросу о том, какие цели выбирает украинская армия. Прежде всего гражданские, охотясь на медицинские машины. Это верх фашизма, я бы даже сказал. Потому что там люди, повторюсь, раненые, беременные женщины, старики контуженные. Уничтожать их может себе позволить только армия, у которой сердцевина абсолютно фашистская. Вот потому мы можем сегодня говорить, что тактика украинской армии ничем не отличается от армии Гитлера, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается вызвать недовольство мирных граждан в России, совершая диверсии на железных дорогах и мешая работе аэропортов беспилотниками. По его словам, подобная стратегия Киева обусловлена неудачами на фронте.

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