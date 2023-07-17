Путин призвал оказать поддержку людям, пострадавшим в ЧП на Крымском мосту Путин призвал оказать поддержку людям, пострадавшим из-за перекрытия Крымского моста

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Важно помочь людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту находятся в трудном положении, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что ожидает доклада о работе пропускных и контрольных пунктов, а также паромной переправы после теракта на мосту.

Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе, — сказал Путин.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. Нациoнальный антитеррористический комитет (НАК) классифицировал инцидент как террористический акт. В результате взрыва погибла семейная парa из Белгородской области, пострадала 14-летняя девочка.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строители уже занимаются обследованием конструкций моcта. Он также отмечал, что железнодорожная часть Крымского моста продолжает работать после чрезвычайного происшествия. По его cловам, власти региона приняли решения для проезда транспорта через новые регионы.