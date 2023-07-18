Песков рассказал, планирует ли Путин переговоры с Эрдоганом Песков сообщил, что в графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом

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Владимир Путин

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет никаких контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, после выхода России из зерновой сделки и других событий Путин не планировал проводить переговоры с президентом Турции.

Пока не появились, — сказал Песков.

На прошлой неделе представитель Кремля также сообщал, что у Путина нет в планах проведения телефонного разговора с Эрдоганом.

Ранее Эрдоган сообщил, что собирается позвонить Путину для обсуждения зерновой сделки, не дожидаясь визита российского лидера, который может посетить Турцию в августе. Эрдоган также рассказал, что соглашение по вывозу зерна из черноморских портов на Украине станет темой грядущих переговоров, которые глава МИД Турции Хакан Фидан проведет с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Песков сообщил 17 июля, что зерновая сделка прекратила свое действие. Россия отказалась в очередной раз продлять действие соглашения, поскольку та часть сделки, которая касалась обязательств по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, так и не была выполнена, объяснил пресс-секретарь.