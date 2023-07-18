Главы МИД России и Турции обсудили зерновую сделку и покупку самолетов Главы МИД России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили зерновую сделку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщает турецкий телеканал TRT Haber. Стороны также затронули тему покупки Анкарой российских самолетов для тушения пожаров.

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прекращение действия зерновой сделки. Он отметил, что части договора так и не были реализованы. При этом РФ допускает возвращение к договоренностям, подчеркнул он. Однако для этого необходимо, чтобы озвученные ею требования были выполнены другими сторонами, подчеркнули в Кремле.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным возможность закупки самолетов-амфибий для тушения пожаров. По его словам, финансирование покупки летательных аппаратов будет осуществляться через Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Предполагается, что ведомство приобретет два или три лайнера.