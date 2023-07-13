Эрдоган рассказал, сколько заплатит Путину за самолеты-амфибии Эрдоган обсудит с Путиным возможность приобретения самолетов-амфибий для тушения пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным возможность закупки самолетов-амфибий, сообщает RT. На эти цели в Анкаре уже выделили 100 миллионов лир (347 миллионов рублей).

Мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров, — сказал Эрдоган.

По его словам, финансирование покупки авиации будет осуществляться через Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Предполагается, что ведомство приобретет два или три самолета.