Польша не позволит Украине использовать свой рынок для продажи зерна Премьер Моравецкий: Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Польши не намерены действовать во вред интересам фермеров, открывая свой рынок для украинского зерна после прекращения действия черноморской инициативы, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. При этом страна готова содействовать в транзите сельхозпродукции с Украины, добавил он.

Мы делаем все, что в наших силах. Если речь идет о транзите, то мы здесь будем помогать Европейскому союзу, помогать в разрешении этой большой проблемы — общемировой проблемы, так как речь идет об угрозе голода, — заявил Моравецкий.

Польша намерена принимать жесткие решения, когда речь касается национальных рынков, добавил он. Власти страны не допустят, чтобы ситуация на них была дестабилизирована.

Ранее в Польше оценили возможность стратегического партнерства с Украиной. Бывший депутат сейма республики Матеуш Пискорский исключил такой сценарий. Он назвал идиотизмом заявления о братстве Киева и Варшавы, пока на Украине выставляют героями Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Ранее Кремль ответил на планы Украины возобновить зерновую сделку без участия РФ. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что речь идет о зоне, приближенной к военным действиям, что несет за собой соответствующие риски.