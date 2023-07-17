В Польше заявили о невозможном стратегическом партнерстве с Украиной Экс-депутат сейма Польши Пискорский назвал невозможным партнерство с Украиной

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Сейм Польши

Бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева невозможно, пока на Украине героизируют убийц поляков. Об этом он написал в статье для Myśl Polska, посвященной 80-й годовщине Волынской резни.

Вы сами по себе. Ваша война, которую вы воюете в роли антироссийских марионеток англосаксов, это не наше дело. Пока ваши герои — Бандера и Шухевич, давайте прекратим, наконец, этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге, — подчеркнул политик.

Пискорский указал на отсутствие у Польши и Украины общей истории и общих целей на будущее. Польский сейм в 80-ю годовщину Волынской резни проголосовал за постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной своей вины.

Ранее сообщалось, что 9 июля жители Варшавы провели акцию протеста под названием «Воскресенье расплаты». Граждане республики собрались у посольства Украины, чтобы выразить недовольство поддержкой властями Киева. Организатором мероприятия выступила партия Front. В рамках шествия протестующие почтили память сограждан, погибших в ходе Волынской резни.