Жители Варшавы вышли на акцию протеста против поддержки Украины

Фото: Соцсети

9 июля жители Варшавы провели акцию протеста под названием «Воскресенье расплаты». Граждане республики собрались у посольства Украины, чтобы выразить недовольство поддержкой властями Киева. Организатором мероприятия выступила партия Front, пишет издание Myśl Polska.

Мы выступаем против поставок оружия киевскому режиму через территорию Польши и в целом против поддержки Украины, — заявил основатель партии Кшиштоф Толвиньский.

Он также уточнил, что на акцию протеста пришли несколько сотен человек. В рамках шествия они почтили память сограждан, погибших в ходе Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев участники акции расставили обувь перед посольством Украины.

Манифестанты отправили посольству Украины символический вексель с суммой в €75 млрд. По их данным, столько Киев задолжал Варшаве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил власти Польши в снабжении Киева вооружением. По его словам, таким образом Варшава предает память жертв Волынской резни. Решение властей республики о поставках вооружений Киеву может привести к разрушительным последствиям, добавил Володин.