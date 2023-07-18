«Будет царить истерия»: экономист о прекращении зерновой сделки Экономист Потапенко предсказал истерию на рынке в связи с прекращением зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время на мировом рынке «будет царить истерия» в связи с решением России выйти из зерновой сделки, предсказал экономист Дмитрий Потапенко. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт уточнил, что сейчас заработать на этом смогут трейдеры и логистические компании. Кроме того, экономист добавил, что заявление Кремля не означает полное прекращения существования сделки: ее могут возобновить после переговоров.

То есть начинается торг: каждая из сторон обменивается уколами и ударами. Это приглашение к силовым переговорам, когда каждым шагом одна из сторон ставит партнеров в патовое положение, — пояснил эксперт.

Экономист уверен, что после решения России участники сделки произведут «обмен „любезностями“», после чего попытаются возобновить диалог. Потапенко подчеркнул, что с большой вероятностью будет выработана новая формула зерновой сделки. При этом для России продление было необходимо в первую очередь для обеспечения логистики, так как технически никакой выгоды в этих договоренностях не было, заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

17 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки. По ее словам, это касается экспорта российской сельхозпродукции.