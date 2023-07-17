«Провалили»: Захарова заявила, что ООН не справилась с зерновой сделкой Захарова обвинила руководство ООН в провале миссии по гарантиям выполнения зерновой сделки

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки, заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это касается экспорта российской сельхозпродукции.

К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация объединенных наций, здесь уже можно говорить непосредственно генсекретарь и секретариат под его началом, я думаю, это будет абсолютной правдой, провалили, — сказала она.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила Захарова ранее, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.