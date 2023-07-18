Куда полетят «Калибры» и «Кинжалы» после заморозки зерновой сделки Приостановка зерновой сделки резко изменила расстановку сил

Вот что значит, наконец, перехватить инициативу. Перестать играть в жесты доброй воли, воспринимаемые исключительно как слабость. Стоило просто фактически подвесить исполнение пакетного соглашения по черноморской зерновой инициативе, как мир на глазах изменился: госсекретарь США Энтони Блинкен буквально бьется в истерике, фрау фон дер Ляйен вспомнила слово «цинично», президент Эрдоган заговорил о консультациях с «уважаемым другом».

А кто страховать-то будет

Конечно, можно, как уверяет Владимир Зеленский, и без России продолжать водить в украинские порты суда под загрузку зерном. Тем более в Киеве любят повторять, что никаких соглашений с Москвой они не заключали, а договаривались исключительно с ООН и Турцией, а что там москали себе вообразили — это их проблема. Однако есть киевское убеждение, что весь мир живет исключительно проблемами Украины, а есть суровая правда жизни.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Так вот, как минимум для энтузиастов, что и впредь попробуют вести суда по уже не безопасному коридору, резко подскочит стоимость страховки. Это обычая практика для небезопасных регионов. А в этой части Черного моря то таинственные дроны скользят по воде, то непонятно откуда всплывают противокорабельные мины. Военные действия продолжаются. Потому и страховка судов, продолжающих свой путь в Одессу или Николаев, сильно пойдет вверх, а значит, и стоимость зерна возрастет, снижая его привлекательность для той же Западной Европы, где, как утверждают, даже умудрялись им топить котлы. Поскольку в какой-то момент массово завозимое украинское зерно оказалось дешевле, чем уголь. Тут уж ничего личного, просто бизнес.

И тем более вряд ли кто-то из компаний-судовладельцев захочет рисковать собственным кораблем. Ради чего? Ведь через Черное море, по некоторым подсчетам, вывозится не более 5% мирового зернового оборота. Есть иные рентабельные маршруты.

Куда полетят «Калибры» с «Кинжалами»

Зерновая сделка ограничивала зону проведения СВО. Не только немалая черноморская акватория была «неприкасаемая», но сами порты Одессы, Николаева, Ольвии. А ведь именно там концентрировалось в немалой степени все необходимое для ведения против нашей армии боевых действий — от вооружений и запчастей до ГСМ. Там же функционировали и ремонтные предприятия, которые легко можно было замаскировать.

Заморозка зерновой сделки дает возможность нанести серию ударов по местным портовым сооружениям. Украинские СМИ сообщали, что уже этой ночью была поражена нефтебаза под Николаевом, взрывы отчетливо звучали и в районе Одессы, которая рискует на некоторое время перестать быть «жемчужиной у моря».

И, судя по всему, это только начало. Видимо, уже сегодня президент, отдавший накануне соответствующее распоряжение, получит от военных список мер возмездия. Естественно, речь может пойти только о поражении объектов критической инфраструктуры. Вот украинцы взорвали под Харьковом аммиакопровод, работу которого Москва требовала возобновить в рамках зерновой сделки. А ведь критическое повреждение портовых сооружений де-факто прекратит любой зерновой трафик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МИГ-31

Американцы «зависли»

Рупор американского Минобороны Джон Кирби заявил, что в ответ на отмену зерновой сделки США не намерены перекрывать черноморские проливы. Заявление это явно знаковое, призванное не распалять воображение кое-кого в Киеве. Все понимают, что такой демарш стал бы прямым вызовом, саsus belli. Поводом для прямого военного столкновения, чего в НАТО никто не хочет. Есть серьезный повод для серьезных переговоров.

Россия вернула себе инициативу, сыграв, наконец, первым номером. Большая игра продолжается.