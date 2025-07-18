Маньяк из мясного магазина и педофил из «Орленка»: дикие ЧП за неделю

Маньяк из мясного магазина и педофил из «Орленка»: дикие ЧП за неделю

В Крыму в мясном магазине поймали насильника-душителя, в Вологде подростки засовывали мальчику в рот трусы, под Иркутском дезертир убил свою невесту и закопал во дворе, в детском лагере «Орленок» медик трогал девочек за грудь — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Севастопольского маньяка поймали в мясном магазине

В Севастополе задержали мужчину, который в течение нескольких дней нападал на местных жительниц со спины, пытался душить и насиловать. Этим маньяком оказался грузчик местного мясного магазина. Нападал он в том же районе, где проживал. Известно, что мужчина женат, живет с супругой.

«Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе Севастополя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его», — рассказали в полиции.

Душитель не раз был судим, в этот раз будет отвечать за преступления против половой неприкосновенности. Его жертвами стали девушки в возрасте 30 и 21 года.

В лагере «Дружба» глумились над детьми

В лагере «Дружба» в Вологодской области восьмилетний мальчик стал жертвой буллинга со стороны старших ребят. Устроители травли опубликовали в Сети видео, где ребенок под давлением засовывает себе в рот трусы.

«На нас повернись и в рот прям полностью их засовывай себе! Он свои трусы обосранные жрет! Еще ешь!» — кричит обидчик за кадром.

Мать пострадавшего ребенка узнала о произошедшем уже после того, как прошла смена, а ребенок вернулся домой. Женщина винит в произошедшем вожатых и воспитателей лагеря. На канале, где опубликовали видео издевательств над мальчиком, есть записи, где дети глумятся и над другими своими жертвами. Против администрации лагеря возбудили уголовное дело о халатности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дезертир убил возлюбленную и закопал во дворе

В Курской области задержали 22-летнего уроженца Иркутской области, который убил 20-летнюю возлюбленную и закопал ее во дворе своего дома на родине. Его раздражало, что девушка хочет поступить в техникум и научиться водить машину. Известно, что мужчина в розыске с 2023 года за самовольное оставление воинской части.

Родители начали поиски пропавшей дочери в тот же день, когда она поехала подавать документы в техникум. Уже на следующий день вместе с полицией они посетили дом убийцы, а во дворе нашли свежую могилу, в которой лежал труп девушки.

В «Орленке» задержали педофила

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал девочек за интимные места. На поведение сотрудника пожаловалось несколько девочек. Одна уточнила, что мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.

Вожатые собрались, чтобы поговорить с медиком, но разговора не вышло, и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию, и предполагаемый растлитель был задержан. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях.

Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.

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