Зеленский заявил, что переговорил с генсеком ООН о поставках зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны договорились взаимодействовать над возобновлением поставок зерна и продовольствия по Черному морю, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, — сообщил украинский лидер.

Накануне утром, в последний день действия зерновой сделки, два морских беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крымский мост. Через некоторое время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Это же подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, Москва готова вернуться к вопросу реализации соглашения, если российская часть сделки будет выполнена. Теракт на Крымском мосту не повлиял на решение об участии в договоренностях, отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, то руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения части зерновой сделки. Это относится к экспорту российской сельскохозяйственной продукции, отметила она.