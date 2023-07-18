В Совфеде отреагировали на призывы Киева возобновить зерновую сделку Сенатор Джабаров напомнил Киеву о невыполнении условий зерновой сделки Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановление участия России в зерновой сделке связано с невыполнением условий со стороны Запада, напомнил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ответ на призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы возобновить соглашение. В разговоре с Lenta.ru сенатор посоветовал Украине попросить у Организации объединенных наций (ООН) выполнить требования Москвы.

Пусть Кулеба лучше уговорит ООН и другие страны выполнить российские условия в этой зерновой сделке, тогда, возможно, поговорим о ее возобновлении. Мы же не вышли из сделки, мы просто приостановили свое участие до решения этих вопросов, — пояснил Джабаров.

По словам сенатора, для Киева эта сделка является исключительно коммерческим проектом. Украина рискует потерять ежемесячную прибыть в размере $500 млн, поэтому призывает Россию вернуться к выполнению соглашений, уточняет Джабаров.

Он отметил, что в будущем Россия продолжит принимать участие в сделке только в том случае, если будет иметь благодаря ей преимущества. Сенатор добавил, что об этом говорили президент России Владимир Путин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков ранее заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.