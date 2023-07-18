РИА Новости: ЕС не будет вести переговоры с Россией по зерновой сделке РИА Новости: ЕС будет полагаться на ООН и Турцию по вопросу зерновой сделки, не обращаясь к РФ

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Евросоюз не будет вести переговоры с Россией по поводу возобновления зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе. По его словам, объединение будет полагаться лишь на усилия Турции и ООН.

Мы призываем Россию пересмотреть это решение, <...> но это (переговоры с Россией. — NEWS.ru) не наша задача, мы не будем переубеждать Россию. Мы полагаемся на усилия, которые прилагает к этому ООН и Турция, — заявил источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прекращение действия зерновой сделки. Он отметил, что части соглашения так и не были реализованы. При этом РФ допускает возвращение к договоренностям. Однако для этого необходимо, чтобы озвученные ею требования были выполнены, подчеркнули в Кремле. Кроме того, Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о прекращении зерновой сделки и возобновить ее в кратчайшие сроки. По мнению ЕС, «Россия в одиночку блокирует один из важнейших экспортных маршрутов из Украины».

При этом власти Украины рассчитывают сохранить поставки продовольствия по черноморскому коридору без участия России. По словам пресс-секретаря президента страны Сергея Никифорова, Киев ждет соответствующего ответа от Анкары и ООН.