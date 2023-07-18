ЕС настаивает на возобновлении действия зерновой сделки Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о прекращении зерновой сделки

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Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о прекращении зерновой сделки, говорится в заявлении на сайте организации. Уточняется, что ЕС считает необходимым возобновить реализацию инициативы в ближайшие сроки.

Евросоюз будет прилагать все усилия для дальнейшей поддержки своевременных и стабильных поставок всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки по «Коридорам солидарности» ЕС и Украины, — добавили в организации.

К скорейшему продлению зерновой сделки также призывает Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что за соответствующим процессом следят все страны мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прекращение действия зерновой сделки. Он отметил, что относящиеся к Москве части соглашения так и не были реализованы. При этом РФ допускает возвращение к договоренностям. Однако для этого необходимо, чтобы озвученные ею требования были выполнены.

При этом власти Украины рассчитывают сохранить поставки продовольствия по черноморскому коридору без участия России. По словам на пресс-секретаря президента страны Сергея Никифорова, Киев ждет соответствующего ответа от Анкары и ООН.