Экономист нашел выгоду при безвозмездной поставке зерна в беднейшие страны Аналитик Беляев: хранить излишки зерна дороже, чем поставлять его бесплатно бедным странам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хранить излишки зерна выходит дороже, чем поставлять бесплатно беднейшим странам, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, это также позволит укрепить связи для дальнейшего заключения контрактов.

Если мы не будем поставлять зерно, у нас образуются определенные излишки. В такой ситуации хранить зерно окажется дороже, чем поставлять бесплатно. Таким образом это решение экономически выгодное, — рассказал Беляев.

По словам экономиста, учитывая данные прошлого года, Россия была готова поставить около 300 тысяч тонн зерна. Он добавил, что коммерческая составляющая в безвозмездной передаче зерна Россией нуждающимся странам уходит на второй план, а на первый выходит имиджевая и политическая составляющая.