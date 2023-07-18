Хранить излишки зерна выходит дороже, чем поставлять бесплатно беднейшим странам, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, это также позволит укрепить связи для дальнейшего заключения контрактов.
Если мы не будем поставлять зерно, у нас образуются определенные излишки. В такой ситуации хранить зерно окажется дороже, чем поставлять бесплатно. Таким образом это решение экономически выгодное, — рассказал Беляев.
По словам экономиста, учитывая данные прошлого года, Россия была готова поставить около 300 тысяч тонн зерна. Он добавил, что коммерческая составляющая в безвозмездной передаче зерна Россией нуждающимся странам уходит на второй план, а на первый выходит имиджевая и политическая составляющая.
Стоит отметить, что нуждающиеся страны не в состоянии заплатить за поставки, то есть придется изначально прокредитовать их на определенную сумму, а потом страны за счет кредитов будут покупать это зерно. Это позволит нам укрепить связи на дальнейшие заключение контрактов и поддержку, — добавил он.