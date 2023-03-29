РФ разом отбивается от 50 стран на Украине: новости СВО на вечер 29 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения главными задачами России в ходе СВО. Он подчеркнул, что страна достигнет всех заявленных целей, несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны Запада.

Также Патрушев сказал, что порядка 50 государств, входящих в коалицию «Рамштайн», участвуют в боевых действиях на Украине против России. По его словам, в большинстве этих стран украинские военнослужащие проходят обучение. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО фактически воюет на стороне Украины. По его словам, Североатлантический альянс втянут в конфликт «глубже некуда».

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, против России развязана война в самом широком смысле этого слова. Он считает, что стране необходимо готовиться к длительному противостоянию с недружественными государствами, а россиянам потребуется «твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента». Он отметил, что для России главные задачи — выполнение ее требований и обеспечение безопасности людей в новых регионах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что украинские войска обстреляли объекты локомотивного депо в Мелитополе. По словам собеседника, объекты получили серьезные повреждения, пострадавших нет.

Telegram-канал Baza сообщил, что 27 марта в Белгороде украинский беспилотник ударил по газонасосной станции «Газэнергосети». По информации канала, разлетевшиеся осколки повредили пустой газовый резервуар и сам газопровод. Минобороны России информацию не комментировало.

Также Telegram-канал Mash сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться на двух пикапах на территорию Брянской области. По данным канала, российские военные отбили атаку, уничтожив восьмерых нападавших. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут перебросить диверсионно-разведывательные группы и в Белоруссию. Он подчеркнул, что в последние дни риторика белорусских националистов, действующих на стороне ВСУ, сильно ожесточилась. Те рассчитывают силой свергнуть представителей власти, утверждает он.

Фото: МО Украины

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские военные из инженерных подразделений стали минировать южные территории Харьковской области недалеко от Купянска. По его словам, ВСУ возводят укрепрайоны на берегу реки Оскол. Защититься от ударов им помогают средства ПВО, уточнил Марочко.

Как отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в регионе, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра. Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что российские силы фиксируют получение Киевом западной военной техники, однако на передовой она не была замечена.

Военкор Александр Сладков считает, что у ВСУ нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата. Военкор отметил, что несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского оттянуть наступление, в Вашингтоне требуют от ВСУ как можно скорее начать активные действия.

Тем временем пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение основателя компании Евгения Пригожина, заявившего о том, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» вагнеровцев.

Фото: orchestra_w/t.me Боец ЧВК «Вагнер»

Как заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, ЧВК «Вагнер» нанесла критический урон ВСУ под Артемовском и сделала бессмысленным контрнаступление. По его словам, выведено из строя и отправлено на переформирование несколько полноценных украинских армейских бригад и Киеву потребовалось подтягивать резервы.

Зеленский заявил, что если украинские войска сдадут Артемовск Вооруженным силам России, то граждане страны, а также международное сообщество будут подталкивать власти к компромиссу с Москвой. Он добавил, что поражение в этой битве может подорвать боевой дух ВСУ. Украинский лидер считает, что возможное поражение ВСУ в Артемовске будет скорее политическим проигрышем, чем тактическим.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попавшие в плен украинские военнослужащие, которых Киев ранее отказался обменивать на российских солдат, будут возвращены на родину. Речь идет о 70 военнослужащих ВСУ.

Православные жители Украины собрались у здания Киево-Печерской лавры. Настоятелей и монахов должны были выселить из монастыря 29 марта. Как заявил митрополит УПЦ Павел (Лебедь), монахи не покинут Киево-Печерскую лавру до окончания судебного разбирательства.

Издание El Pais сообщило, что Испания поставит на Украину танки Leopard 2 сразу после окончания Пасхи (17 апреля). В общей сложности Мадрид передаст ВСУ шесть танков. Сейчас они проходят учения по стрельбе на военном полигоне в Кордове.

Зеленский пожаловался, что одна из европейских стран прислала Украине неисправную систему ПВО. По его словам, установку пришлось заменить.

Президент Украины также заявил, что ждет визита китайского лидера Си Цзиньпина и готов провести переговоры с ним в Киеве. Он отметил, что не общался с главой КНР более года, с начала военного конфликта с Россией.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Песков в свою очередь заявил, что Россия не вправе давать советы Си Цзиньпину по поводу его возможной встречи с Зеленским. По его словам, Москва ценит и уважает позицию Пекина и власти этой страны сами решат вопрос, связанный с переговорами с украинским лидером.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Энергодар на Запорожскую АЭС. В состав его делегации вошли специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси. Основная часть визита продлится порядка семи часов.