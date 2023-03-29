Москалькова рассказала о судьбе пленных, которых отказался обменивать Киев Москалькова: Украина заберет 70 своих пленных, которых ранее отказалась обменивать

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Пленные солдаты ВСУ, архивное фото

Попавшие в плен украинские военнослужащие, которых Киев ранее отказался обменивать на российских солдат, будут возвращены на родину, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Речь идет о 70 военнослужащих ВСУ.

В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека [Украины] заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе, — сказала омбудсмен.

Ранее в Киеве заявили о передаче России всех тяжело раненных пленных, которые были захвачены с начала конфликта. Там пояснили, что речь идет не об обмене пленными, а о репатриации — возвращении тяжело раненных пленных без каких-либо условий в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 90 российских военнослужащих. В офисе президента Украины в свою очередь заявили о возвращении 130 военных.