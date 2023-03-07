Появилось видео возвращения российских военных из плена

Фото: Министерство обороны РФ

Опубликовано видео с российскими военнослужащими, освобожденными из плена. Бойцы вернулись домой по итогам переговорного процесса с украинской стороной. Минобороны РФ 7 марта сообщило, что из плена возвращены 90 российских военных.

На видео показано, как вернувшиеся из плена военные сидят в автобусе и проходят осмотр у врачей скорой помощи. Бойцам предоставили телефоны, чтобы они могли позвонить домой своим родным. В Минобороны РФ сообщали, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения.

В рамках предыдущего обмена пленными, состоявшегося 16 февраля, с подконтрольной Киеву территории Украины был возвращен 101 российский военнослужащий. Также 8 января Минобороны сообщало об освобождении 50 военных из плена, где им грозила смертельная опасность.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что 7 марта в рамках обмена с Россией на родину вернулись 130 украинских военнослужащих, среди которых 126 мужчин и четыре женщины. Ермак уточнил, что среди возвращенных из плена военные ВСУ, бойцы Нацгвардии, а также пограничники и сотрудники государственной специальной службы транспорта.