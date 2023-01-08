«Грозила смертельная опасность»: в МО РФ сообщили о возвращении 50 пленных Минобороны России сообщило об освобождении 50 российских военных из украинского плена

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram. По данным ведомства, пленным грозила смертельная опасность на Украине.

8 января т. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самолеты ВКС России доставят освобожденных солдат в столичные подведомственные госпитали для лечения и реабилитации. Сейчас каждому из них оказывается психологическая помощь.

31 декабря в Минобороны сообщили, что с Украины на родину из плена были возвращены 82 российских военнослужащих. В столице солдаты пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ. В ведомстве уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставили в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения и дальнейшей реабилитации.