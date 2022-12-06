В Минобороны России сообщили о возвращении 60 военных из украинского плена

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ, которым грозила смертельная опасность. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставят в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения с дальнейшей реабилитацией.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ, — сказано в сообщении.

Ведомство уточняет, что все военнопленные нуждаются в психологической помощи.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что восемь военных Народной милиции республики вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Она отметила, что все эти бойцы подвергались жестоким пыткам.

Минобороны России ранее показало кадры возвращения 50 солдат ВС РФ из украинского плена. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения с последующей реабилитацией в медучреждениях.